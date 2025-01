Luca De Aliprandini torna sul podio nel gigante di Adelboden, Odermatt vince ancora

Nel difficilissimo e spettacolare gigante di Adelboden, una pista che ha sempre amato, l'azzurro Luca De Aliprandini con il miglior tempo assoluto nella manche decisiva e' tornato finalmente sul podio, terzo in 2.28.64. Per lui - argento ai Mondiali di Cortina - a 34 anni e' il secondo podio di coppa dopo il secondo posto del 2021 in Alta Badia. Ha vinto - quarto successo consecutivo in questa gara, lo strepitoso elvetico Marco Odermatt in 2.27.55 davanti al suo connazionale Loic Meillard in 2.27.75. Per l'Italia Filippo della Vite ha portato finalmente a termine il suo primo gigante stagionale chiudendo buon 11/o in 2.29.94. Alex Vinatzer ancora al di sotto delle aspettative ha chiuso invece 18/o in 2.30.90. Fuori invece Giovanni Borsotti. La prossima tappa di coppa e' sempre in Svizzera, nella vicina Wengen per l'appuntamento con la classica tre giorni del Lauberhorn: venerdi' superG, sabato la discesa piu' lunga del mondo e domenica slalom speciale.