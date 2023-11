Luca Nardi vola in finale ATP a Matsuyama, Giappone

Luca Nardi ha battuto il francese Geoffrey Blancaneaux e si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Matsuyama, in Giappone. Il 20enne italiano, numero 143 della classifica Atp, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 sul 25enne transalpino (264 Atp). In finale il giovane tennista pesarese affronterà il 30enne giapponese Taro Daniel, numero 86 del ranking mondiale.