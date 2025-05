Luca Pancalli: candidatura alla presidenza Coni per una nuova discontinuità nello sport

"La mia candidatura è in termini di discontinuità. Questo perché ritengo che il mondo dello sport abbia la necessità di scendere di nuovo sul campo del confronto, di dialogo con la parte politica e con tutti gli operatori che operano nel rettangolo di gioco e che sono stati introdotti soprattutto dopo la riforma del 2018". Sono queste le parole di Luca Pancalli, candidato alla presidenza del Coni, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival "Calcio Comunità Educante" presso l'Università del Foro Italico a Roma. Poi, sull'avvicinamento alle elezioni Pancalli sottolinea come "sta andando come una normale competizione elettorale, durante la quale ci confrontiamo non soltanto con coloro che saranno chiamati a esprimere una preferenza ma soprattutto su quelli che sono progetti e visioni", conclude.