Luca Pancalli ufficializza la candidatura alla presidenza del Coni

"Questa mattina ho formalizzato la mia candidatura alla presidenza del Coni trasmettendo tutta la documentazione richiesta. Proseguo dunque il mio cammino con convinzione e ottimismo, incoraggiato dai tanti attestati di stima e di fiducia che ho ricevuto negli ultimi mesi": così, in una nota, Luca Pancalli ufficializza la sua candidatura alla presidenza del Coni, come già anticipato dall'ANSA.

"Vado avanti sempre con l'obiettivo di dare il mio contributo per il futuro del Coni con umiltà e spirito di servizio, così come lo sport mi ha insegnato in tanti anni di attività agonistica e istituzionale", ha aggiunto.