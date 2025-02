Luca Percassi sull'addio di Gasperini: "Ce ne faremo una ragione"

"Se Gasperini vorrà andare via ce ne faremo una ragione". Parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta prima del match dei bergamaschi a Empoli a proposito del tecnico piemontese che alla vigilia del match che ha escluso di rinnovare il proprio contratto con il club: "Siamo in una posizione di classifica fantastica e vogliamo raccogliere il più possibile a cominciare da oggi - ha detto Percassi - Siamo insieme a Gasperini da 9 anni, per il rapporto e il confronto che c'è con lui del futuro parleremo a fine stagione. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione"