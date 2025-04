Lucia Bronzetti eliminata al secondo turno del Madrid Open dalla Keys

Lucia Bronzetti esce nel secondo turno del Madrid Open, WTA 1000 che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid. La 26enne romagnola, numro 59 del ranking, dopo il bel successo dell'esordio sulla giapponese Osaka, n.55 WTA, ha ceduto per 6-4, 6-3, in un'ora e venti minuti di partita, alla statunitense Madison Keys, n.5 del ranking, che ha ottenuto la terza vittoria in altrettanti confronti. Keys troverà al terzo turno la russa Anna Kalinskaya, numero 29 del ranking.