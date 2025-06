Luciano Buonfiglio presenta il programma per la presidenza Coni: strategia condivisa e priorità agli atleti

"Io sono un uomo di sport, poi se qualcuno fa il tifo per me lo ringrazio. Bisogna avere rispetto della politica, ma non dobbiamo essere burattini della politica e per non esserlo dobbiamo essere molto bravi". Così Luciano Buonfiglio, presidente FICK e candidato alla presidenza Coni, a margine della presentazione del suo programma al circolo Ondina Generali, rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensi dell'etichetta di candidato di Malagò. "Il programma che presento oggi è di tutti, non il mio, è necessario sentirsi coinvolti per realizzare i programmi - ha aggiunto -. Serve un piano strategico condiviso anche se ci metteremo qualche giorno per poi andare con Sport e Salute e i ministri competenti a individuare una strategia pluriennale". Il primo obiettivo, poi, sarà "condividere una strategia con i responsabili di milioni di sportivi che rappresentiamo e individuare le priorità tutti insieme". Buonfiglio poi conclude: "Perché occuparci degli atleti? Loro investono anni della loro vita per un obiettivo. Dobbiamo far di tutto per tenerli agganciati, sennò si disperdono".