Luciano Spalletti: "Fascino incredibile contro la Germania in Nations League"

"Non vedo l'ora di affrontare la Germania. E' una partita con un fascino incredibile e dobbiamo giocarla senza pensare ad altri discorsi, ma soltanto alla crescita del nostro gruppo". Così il tecnico Luciano Spalletti racconta in un incontro con la stampa nella tenuta di famiglia a Montaione, sulle colline fiorentine, le sue sensazioni a meno di un mese dalla doppia sfida contro la Germania in Nations League.

"Abbiamo qualità per crescere tanto in futuro, ma ci sono tante cose che possiamo ancora tirare fuori - aggiunge allargando il discorso alle qualificazioni Mondiali - Siamo alla partenza di un percorso. Noi siamo convintissimi di avere una nazionale forte, un gruppo che puo' fare risultati importanti in futuro e andiamo dritti per questa strada. Credo fortemente che ci sia un'altra storia per noi, che non ha niente a vedere con l'ultimo Europeo". Sullo sfondo ci sono già le qualificazioni ai prossimi mondiali e Spalletti non si nasconde: "Stiamo lavorando per far crescere una nazionale che duri nel tempo, con un gruppo che ha certamente un futuro importante".