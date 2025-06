Luis Henrique all'Inter: visite mediche a Milano e firma imminente

Luis Henrique è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno brasiliano è atterrato infatti poco fa all'aeroporto di Malpensa, spostandosi poi a Milano dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto: il giocatore arriva dall'Olympique Marsiglia in una operazione da 25 milioni di euro, bonus compresi, e partirà con la squadra per il Mondiale per Club.

"È un sogno? Certo. Sono felice", le sue parole all'arrivo a Malpensa.