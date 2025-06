Luis Henrique si unisce all'Inter: "Un grande salto di qualità per la mia carriera"

"Sono molto felice e molto motivato di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo club": sono le prime parole da calciatore dell'Inter di Luis Henrique il cui arrivo è stato ufficializzato oggi dal club.

"Penso - aggiunge - che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità e che tutto sia cambiato grazie alla mia forza mentale, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi. Credo che questo sia stato molto importante e ora ne sto raccogliendo i frutti, con il mio arrivo in un club di questo livello".

Esordirai nel Mondiale per club: cosa ti aspetti da questa tua prima esperienza con la maglia dell'Inter? "Spero che potremo arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione, che inizierà a breve e che sarà importante. Queste sono le mie aspettative".