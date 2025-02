Luka Doncic debutta con i Los Angeles Lakers: 14 punti contro Utah

E' stato positivo, anche se non memorabile, l'esordio di Luka Doncic con la sua nuova squadra i Los Angeles Lakers. Trasferitosi a sorpresa da Dallas dieci giorni fa, ma rimasto ancora fermo per l'infortunio al polpaccio subito a dicembre, lo sloveno è stato schierato dal coach Redick nel match della scorsa notte contro gli Utah Jazz, ha giocato 24 minuti e segnato 14 punti, contribuendo in parte al successo per 132-113 dei californiani.

"Ero un po' nervoso prima della partita, ma una volta sceso in campo mi sono divertito. Il solo fatto di sentirmi di nuovo in campo è stato fantastico - ha commentato Doncic, accolto con un'ovazione dal pubblico -. Ho sentito un gran rumore quando mi hanno presentato, è stato qualcosa di straordinario!".

Dopo alcuni minuti di gioco, lo sloveno ha chiesto un intervento medico al polpaccio sinistro ed è addirittura tornato negli spogliatoi prima della fine del primo quarto. Ma è stato più uno spavento che un danno, visto che è tornato e ha giocato finché i Lakers non hanno preso il controllo della partita nel terzo quarto, sul 93-69.

Tra le altre partite, Cleveland ha battuto 128-107 i Minnesota Timberwolves e ha mantenuto il suo dominio nella Eastern Conference, con un vantaggio di cinque vittorie su Boston, che ha battuto in rimonta Miami per 103-85. A Milwaukee, Stephen Curry ha segnato 38 punti, il suo massimo stagionale, per il successo dei Golden State Warriors sui Bucks per 125-111. Il giocatore stellare di San Francisco, autore in particolare di sei triple, è stato ben supportato dalla nuova recluta californiana Jimmy Butler (20 punti). Già in modalità All Star weekend, il francese Wembanyama si è messo in mostra nella vittoria dei San Antonio Spurs sul campo dei Washington Wizards (131-121), segnando 31 punti e catturando 15 rimbalzi. Solida leader della Western Conference, Oklahoma City ha travolto i New Orleans Pelicans per 137-101, siglando la sesta vittoria consecutiva. Shai Gilgeous-Alexander ha concluso come capocannoniere dei Thunder (31 punti), che hanno un vantaggio di otto partite sulla seconda classificata provvisoria a Ovest, Memphis.