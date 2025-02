Luka Doncic passa ai Lakers: addio emozionante ai Mavericks

"Avrei voluto portarvi un titolo di campione NBA": prima di lasciare Dallas per i Lakers in uno scambio clamoroso e segreto fino all'ultimo momento, Luka Doncic ha ringraziato i tifosi dei Mavericks. "Sette anni fa, sono arrivato qui (a Dallas) ancora adolescente per realizzare il mio sogno di giocare a basket al massimo livello. Pensavo di passare tutta la mia carriera qui", racconta il 25enne sloveno in un messaggio sui social media.

"L'amore che mi avete dato e il sostegno che mi avete dato vanno oltre quello che ho potuto sognare. Un giovane sloveno che arriva per la prima volta negli Stati Uniti, mi ha fatto sentire a casa nel nord del Texas", dice ai fan texani.

Ingaggiato da Atlanta nel draft 2018, Doncic è stato subito trasferito a Dallas per il quale ha segnato in media 28,1 punti, 8,3 rimbalzi e 7,8 passaggi. Lo scorso anno ha terminato il miglior record della stagione regolare con 33,9 punti di media. Lo scorso anno è stato uno dei principali artefici del percorso da Dallas fino alla finale Nba dove i Mavs hanno perso contro Boston.

Dopo aver ringraziato i suoi ormai vecchi tifosi texani, Doncic ha postato un nuovo messaggio che lo mostra sotto i colori dei Lakers. "Sono grato per questa incredibile opportunità. Il basket è tutto per me e ovunque io giochi, lo farò con la stessa passione, lo stesso piacere e lo stesso obiettivo: vincere il titolo", assicura.