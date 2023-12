Lukaku squalificato, salta Bologna-Roma

Romelu Lukaku non sarà presente nel sedicesimo turno di campionato. Il giudice sportivo ha infatti deciso di squalificarlo per un turno a seguito dell'espulsione diretta rimediata nei minuti finali del match tra Roma e Fiorentina di domenica all'Olimpico. Lukaku dunque non prenderà parte a Bologna-Roma, ma tornerà regolarmente a disposizione per Roma-Napoli in programma il 23 dicembre. Altri sette giocatori sono stati squalificati in Serie A, tra cui il romanista Nicola Zalewski, Federico Fazio (Salernitana), Davide Calabria (Milan), Ondrej Duda (Hellas Verona), Ruan Tressoldi (Sassuolo), Fonseca Ferreira (Udinese) e Joan Gonzalez (Lecce).