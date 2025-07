L'Università Lumsa lancia "No Doping 4 Master"

L'Università LUMSA, in continuità con il progetto "No Doping 4 Master" - programma formativo e informativo per la tutela della salute negli sportivi Master (over 35) finanziato dal Ministero della Salute - ha aperto le iscrizioni all'omonimo corso di formazione online "No Doping 4 Master", la cui fruizione è completamente gratuita. Si sviluppa in 10 video-moduli online della durata di 7 minuti ciascuno e fruibili sulla piattaforma Eduopen. Ha l'obiettivo di formare e informare non solo gli atleti over 35, anche gli allenatori, i dirigenti sportivi e tutti gli interessati al tema del doping. Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione a quanti completeranno l'intero percorso formativo superando il test finale.

"Il progetto No Doping 4 Master è rivolto agli atleti master che rappresentano una realtà sempre più importante nel panorama nazionale e internazionale, con tutta una serie di specificità anche per quanto riguarda la dimensione del doping - evidenzia il professor Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e all'internazionalizzazione dell'Università LUMSA - Noi ci siamo posti una serie di obiettivi, come l'approfondimento di quelle che sono le pratiche connesse all'uso di sostanze non autorizzate, ma soprattutto fare una verifica sul grado di conoscenza delle norme collegate appunto al mondo del doping".