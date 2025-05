Mads Pedersen prolunga il contratto con Lidl-Trek fino a fine carriera

Il ciclista danese Mads Pedersen, attuale leader del Giro d'Italia, ha prolungato il suo contratto con la Lidl-Trek fino al termine della sua carriera, ha annunciato la squadra americana. Il 29enne campione del mondo 2019 corre per questa squadra dal suo debutto nel World Tour nel 2017, quando si chiamava ancora Trek-Segafredo. L'anno scorso, anche il belga Wout Van Aert ha firmato un simile 'contratto a vita' con il team ciclistico Visma-Lease.

"La decisione di rimanere con Lidl-Trek fino alla fine della mia carriera è stata facile. Questa squadra è diventata una seconda famiglia", ha dichiarato Pedersen, che ha disputato finora una stagione di successo. Vincitore del Tour di Provenza e della Gand-Wevelgem, secondo al Giro delle Fiandre e terzo alla Parigi-Roubaix, ha vinto anche due tappe al Giro, dove attualmente indossa la maglia rosa. "Il mio obiettivo principale per i prossimi anni è vincere questa corsa per la quale sto lottando e, in generale, ottenere quante più vittorie possibili", aggiunge.