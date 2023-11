Malagò, "Calvario, ma non sono pentito" su Milano-Cortina

"Non si può parlare di fallimento dell'organizzazione e non mi pento di aver portato in Italia le Olimpiadi di Milano-Cortina", ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa post Giunta Nazionale. "Io sostengo una tesi: in questo Paese, salvo in occasione di grandi eventi sportivi, non si è mai costruito un impianto pubblico - ha aggiunto -. È un calvario, è vero. Ma secondo me sarà la miglior Olimpiade di sempre, un grande successo". In riferimento alla pista da bob e alla possibilità che sia realizzata a Cesana, Malagò ha sottolineato che la pista "esiste, ma non è funzionante". Per questo "qualcuno del Governo deve scrivere su carta che Cesana sarà funzionante al 100%, con tanto di garanzie tecniche e finanziarie. A quel punto andrò al Cio per dirgli che Cesana è diventata anche funzionante".