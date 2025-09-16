Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Malagò, completata gran parte dei lavori per Milano-Cortina

O prossima al completamento, le notizie sono incoraggianti

di Redazione Sport
16 settembre 2025
O prossima al completamento, le notizie sono incoraggianti

O prossima al completamento, le notizie sono incoraggianti

XWhatsAppPrint

"Ci sono molte notizie incoraggianti, a partire dalle sedi e dalle infrastrutture: gran parte dei lavori è completata o prossima al completamento. Questo è merito del lavoro di Simico e del suo Amministratore Delegato Fabio Saldini". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenendo alla Coordination Commission del Cio in corso a Milano fino al 17 settembre.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su