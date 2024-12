Malagò 'do 8 al 2024 azzurro, il migliore di sempre'

"Il voto al 2024? È stato il miglior anno di sempre. Sicuramente da otto, siamo orgogliosi di quanto fatto e c'è un discorso dí multidisciplinarietà importante". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro a Roma. Parlando poi del successo della Goggia ha aggiunto: "Ci siamo sentiti e parlati, gli aggettivi non ci sono più ormai per lei". Infine un passaggio sullo stadio Flaminio: "È un argomento che ci è sta a cuore, legato alla storia del comitato olimpico, siamo felici che ci sia un progetto serio che possa riportare lo stadio e non solo agli antichi fasti. Sarebbe in assoluto una cosa bella e importante".