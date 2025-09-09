Malagò 'il 19/10 saremo all'Onu per parlare di Milano Cortina'

"Il prossimo 19 ottobre saremo all'Onu per parlare di Milano Cortina e del rispetto della tregua olimpica. Sentiamo molto la responsabilità soprattutto nell'ottica dei conflitti a cui assistiamo e speriamo che questo auspicio si concretizzi: sarebbe il più grande segnale che il nostro Paese può dare al mondo". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, in occasione della seconda Giornata dello sport italiano nel mondo, ospitata a Villa Madama.

"Complimenti per questa iniziativa - ha aggiunto - è una formidabile idea quella di coinvolgere gli atleti, che sono meglio di qualsiasi dirigente per promuovere l'Italia nel mondo, specialmente quando sono vincenti".