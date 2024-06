Malagò 'il ciclismo rappresenta il miglior spot per il Paese'

"Ciclismo e maratona rappresentano in assoluto il migliore spot per il nostro paese perché sono il più grande mezzo di promozione possibile. Non c'è un luogo del Paese dove non ci pratichi il ciclismo". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa di presentazione della mostra-evento "Ciclismo Tricolore - Le maglie più rappresentative" presso la Galleria dei Presidenti a Palazzo Montecitorio. "È la prima volta che si espongono le maglie di una nazionale. L'Italia è da sempre ai vertici dello sport mondiale, il ciclismo è la terza federazione per numero di medaglie. Non mi sembra semplice superare l'atletica visto come è andata agli europei, ma non escludo niente" sottolinea Malagò. Infine un pensiero sull'importanza del ciclismo nello sport italiano sottolineando come "la prima medaglia del ciclismo è del 1900, e questo rappresenta un lungo legame tra questo sport e le olimpiadi", conclude