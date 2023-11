Malagò 'incontro inedito atletica e pentathlon con Mattarella'

"Signor Presidente grazie, ancora una volta. Un grazie che va sottolineato per tutta una serie di considerazioni. Oggi è un incontro che rappresenta un inedito, perché questi due mondi, due discipline sportive nella loro storia non erano mai ricevute da sole nella casa degli italiani. Avviene oggi perché c'è stata un'incredibile e reiterata serie di successi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i campioni azzurri dell'atletica leggera e del pentathlon moderno. "Dal 1965 l'Italia mai aveva vinto la Coppa Europa e siamo andati a conquistarla in un successo di squadra contro i favori del pronostico perché la Polonia giocava in casa e da favorita - ha aggiunto - Nel 2024 avremo due appuntamenti, uno in casa con gli Europei a Roma, dove ci auguriamo che possa onorarci della sua presenza, poi le Olimpiadi di Parigi dove confidiamo che ci faccia sentire la sua vicinanza e competenza e la passione per lo sport, ma anche la condivisione di certi momenti. Poi c'è la storia del pentathlon che ci ha sempre regalato grandi successi, fa scuola in Italia. Siamo molto orgogliosi di essere qui con voi".