Malagò, Italia garantisce infrastrutture all'estero

"C'è grande fame d'Italia nel mondo, confermo dal mio osservatorio quanto detto dal presidente Meloni: tutti all'estero ci vogliono riconoscere la possibilità di organizzare grandi eventi sportivi, ma noi dobbiamo dare garanzie infrastrutturali, e su questo da decenni abbiamo fallito". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante il primo Forum internazionale del turismo a Baveno. "Gli impianti sportivi, a differenza di quelli civili, sono condizionati a un timing, un giorno preciso in cui devono essere pronti: se non lo rispetti, non sei più competitivo per le tue potenzialità", aggiunge Malagò. "I ministri di Sport e Turismo e tutto il Governo devono modificare gli aspetti normativi e amministrativi che regolano il settore infrastrutturale". Malagò dà poi un dato che definisce "sconvolgente". "Tolte le Olimpiadi invernali del '56 e del 2006, le Olimpiadi del '60 e i Mondiali di calcio del '90, lo Stato dal dopo guerra a oggi non ha fatto una sola opera pubblica sportiva".