Malagò 'Ius sportivo? Non ne ho più parlato con Governo'

"Sono sempre stato un sostenitore dello ius sportivo, senza se e senza ma. E' incredibile che ad anni 18 i ragazzi si debbano fermare anche solo un giorno, e vi garantisco non è mai uno, per avere la cittadinanza".. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza post Giunta Nazionale. "Ma non ne ho più parlato con Abodi di questa materia e neanche a livello governativo. Quello che chiede lo sport lo sanno benissimo", ha concluso.