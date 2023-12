Malagò, SIR Farnesina, Valore aggiunto per l'Italia

È un momento di grande soddisfazione oggi, considerando ciò che ha realizzato il presidente Pierluca Impronta. So bene le difficoltà che ha dovuto affrontare e, in più, l'impegno finanziario necessario per arrivare fin qui. Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l'inaugurazione delle nuove aree tecniche del circolo equestre SIR La Farnesina a Roma. "Occorre innanzitutto una grande visione, un sogno, ma anche la salute - ha proseguito - Si tratta di progetti che si immaginano 15 anni fa e che vengono inaugurati oggi. Ci vuole una tenacia e un'ostinazione non sempre comprensibile da parte di chi guarda da fuori. Questo circolo rappresenta un valore aggiunto per tutti noi, per la città e per il Paese".