Malagò, sognare in Coppa Davis è lecito

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato in conferenza stampa post Giunta le Atp Finals che hanno visto Jannik Sinner sfidare Novak Djokovic per il titolo: "Jannik Sinner è uno spot per tutto lo sport italiano. Un ragazzo che va elogiato sotto diversi punti di vista. Diciamo che è quasi obbligato a sognare". Malagò ha poi aggiunto: "Ora c'è la Coppa Davis. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma anche qui è lecito sognare", riferendosi alle finali del torneo per Nazioni al via a Malaga, in Spagna.