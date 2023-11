Malagò, 'Volare alto' per raggiungere i propri obiettivi

Ho fatto i complimenti al Presidente della Federtennis Binaghi? Certo, di persona. Ma se uno cade nell'errore di seguire queste provocazioni, si fa un danno allo sport e, in particolare, a questi ragazzi che hanno compiuto un'impresa straordinaria che non meritavano di passare in secondo piano. Non credo sia necessario aggiungere altro: nella vita bisogna volare alto e, se lo si fa, non c'è niente di peggio che finire in questa palude. Queste le parole del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto durante 'Sport Industry Talk', convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera, in risposta alle accuse del Presidente della Federtennis Angelo Binaghi, dopo la vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia.