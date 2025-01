Manchester City ribalta il Club Bruges: qualificazione ai playoff di Champions League

In svantaggio e praticamente eliminato a metà tempo, il Manchester City ha battuto il Club Bruges (3-1) assicurandosi un posto nei playoff di Champions League. I campioni d'Europa del 2023 hanno visto il precipizio molto vicino, ma sono riusciti a voltargli le spalle e proseguiranno l'avventura in Europa, almeno fino a febbraio.

Nei playoff dovranno superare una tra Real Madrid e Bayern Monaco, altri due giganti del calcio continentale, in uno spareggio con andata e ritorno per accedere agli ottavi di finale, appuntamento che Guardiola finora non ha mai saltato. Le reti del riscatto Citizens sono arrivate tutte nella ripresa con Kovacic (53'), Ordóñez (62', autorete) e Savinho (77'). Per il Bruges aveva segnato Onyedika al 45' del primo tempo.