Manchester derby, City vince 3-0, United ko

Il Manchester City ha vinto 3-0 all'Old Trafford il derby con il Manchester United. Determinante Erling Haaland, autore di una doppietta e di un assist per il gol di Phil Foden. Troppa differenza tra le due squadre con il risultato che poteva anche essere più rotondo se André Onana non si fosse opposto più volte proprio ad Haaland. In classifica, dopo dieci giornate di Premier League, la squadra di Guardiola è al terzo posto, due punti dietro al Tottenham e a pari merito con l'Arsenal, col Liverpool che insegue ad una lunghezza Prima della partita, l'Old Trafford ha reso omaggio a Bobby Charlton, morto la scorsa settimana, con uno striscione che lo ha ricordato come "Il miglior calciatore inglese che il mondo abbia mai visto". Momenti di commozione anche a Liverpool dove i Reds hanno dedicato la partita a Luis Diaz, i cui genitori sono stati rapiti in Colombia. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto per 3-0 il Nottingham Forest, grazie ai gol di Diogo Jota, Darwin Nuneze e Mohamed Salah.