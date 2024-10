Mancini divorzia dall'Arabia Saudita, non é più ct

Roberto Mancini chiude la sua avventura alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita. Il tecnico italiano, che aveva lasciato il suo incarico da ct della nazionale azzurra nell'estate del 2023 per rispondere alla chiamata di Riad, ha trovato un accordo con la Federcalcio dell'Arabia Saudita per la risoluzione del suo contratto. La scelta arriva dopo le critiche di dirigenti, media e tifosi per i deludenti risultati nella qualificazioni ai Mondiali