Mancini, "Non mi era mai successo" - 3 dicono no ad Arabia

"Si tratta di una situazione molto insolita. È la prima volta che mi trovo di fronte a un'esperienza del genere... Tuttavia, siamo riusciti a trovare altri giocatori da schierare". Roberto Mancini, allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita, si è trovato ad affrontare dei problemi in vista della partita di Coppa d'Asia contro l'Oman in Qatar, poiché tre giocatori hanno rifiutato di scendere in campo se non fosse stato loro garantito un posto da titolare. Durante la conferenza stampa di presentazione, l'ex commissario tecnico dell'Italia ha dovuto giustificare l'esclusione: "Hanno richiesto di essere schierati come titolari, ma come allenatore sono io a prendere le decisioni. Abbiamo chiesto loro due o tre volte se desideravano giocare per la nazionale e la risposta è stata negativa".