Mancini, provo felicità immensa, ma ora c'è il ritorno

"I protagonisti siamo tutti, non solo io perché ho segnato. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici, ma è tutto aperto. Prepariamo la partita di domenica, poi all'Olimpico ci aspetta una grande gara". Lo dice Gianluca Mancini, intervistato da Rai Sport al termine di Milan-Roma di Europa League. "La Roma non vinceva a San Siro dal 2017 - dice ancora il match winner dei giallorossi -. Vincere un derby dà la voglia di fare ancora meglio. Oggi ho visto gente come Dybala correre e dare tutto, così ti viene ancora di più da dare il massimo. E' tutto aperto, ma la consapevolezza di venire a San Siro a fare risultato ce l'abbiamo e l'abbiamo dimostrato". Cosa si prova dopo il gol nel derby e quello di questa sera? "Una felicità immensa - risponde Mancini -. Ho passato giorni dove si parlava di me, ma vincere il derby e a San Siro giocando con umiltà e senza paura è una grande gioia. Non posso chiedere di meglio dopo questa settimana".