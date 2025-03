Mandragora e Zaniolo squalificati: salteranno la trasferta della Fiorentina a Napoli

Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo non potranno prendere parte alla trasferta della Fiorentina a Napoli, dopo che il giudice sportivo li ha fermati per un turno in quanto ammoniti contro il Lecce mentre erano già in diffida.

Gli altri giocatori di Serie A squalificati per la 28ma giornata in Serie A sono gli espulsi Kempf (Como, doppia ammonizione) e Pavlovic (Milan) "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Fermati, sempre per un turno, anche Freuler (Bologna), Mancini (Roma) e Vojvoda (Como).