Manfredi conferisce a Spalletti cittadinanza onoraria di Napoli

La giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato oggi la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, l'allenatore di Certaldo che ha guidato il Napoli alla conquista dello scudetto nello scorso campionato di calcio. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti avverrà giovedì 7 dicembre, alle ore 10.30, nel corso di una cerimonia che si terrà nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo. La decisione dell'amministrazione Manfredi, sottolinea una nota del Comune, "accoglie le richieste pervenute da parte dei consiglieri comunali ed è motivata non solo dai meriti sportivi, ma anche per il contributo reso dal tecnico al rafforzamento dell'immagine, del prestigio e dell'identità partenopea". Nella delibera si sottolinea il "legame viscerale con la città" e, in particolare, l'espressione "università di vita" con la quale Spalletti ha definito Napoli, riconoscendone in tal modo il massimo livello formativo nell'ambito di un percorso di affiliazione spontanea e di assorbimento dei valori culturali e sociali.