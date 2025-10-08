Manfredi, pallavolo realtà che educa e forma

L'Italia ha compiuto una impresa straordinaria. Sono risultati che ci riempiono d'orgoglio ma sono frutto di un lavoro profondo. La pallavolo italiana è una grande famiglia, è una realtà che educa e forma e abbiamo il dovere di farla crescere ancora". Così il n.1 della Fipav, Giuseppe Manfredi, durante l'incontro delle nazionali campioni del Mondo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale.

Riferendosi al ddl sulle palestre scolastiche, Manfredi ha ringraziato il capo dello stato "per l'ennesima dimostrazione di vicinanza allo sport. Siamo fieri di rappresentare l'Italia".