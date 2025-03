Maratona di Roma 2023: trionfo keniano con Ngeno e Chepkwony

Parla keniano la 30/a edizione della maratona di Roma: tra gli uomini successo di Robert Ngeno mentre nella gara femminile bis di Betty Chepkwony.

Alle spalle di Ngeno che ha vinto in 2h07:35 il connazionale Brian Kipsang, attardato di 15", terzo l'altro keniano Joshua Kogo. Primo degli azzurri e ottavo assoluto Daniele Meucci in 2h12:44. Luca Parisi, decimo, e Marco Filippi 19/o.

Nella gara femminile della Acea Run Rome The Marathon, bis della vittoria della keniana Betty Chepkwony in 2h26:16, piazza d'onore per l'etiope Selam Fente Gebre in 2h28:22, terzo gradino per la keniana Rebecca Kangogo in 2h31:16. Prima per l'Italia e ottava assoluta Burcin Ayse Sonmez.