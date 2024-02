Maratona di Roma da record, oltre 10mila solo dall'estero

Batte ad un ritmo velocissimo il cuore di Run Rome The Marathon in programma il 17 marzo e che oggi batte un altro primato: a tre settimane dal via e con le iscrizioni ancora aperte sono oltre 10.000 i partecipanti in arrivo dall'estero che correranno la maratona. In totale, italiani compresi, la corsa ha già 17mila iscritti, dunque il 60% di chi sarà al via arriva da altri Paesi con ben 110 nazioni straniere rappresentate. Roma continua la sua tradizione di scrivere la storia ed aggiunge altre due pietre miliari: Acea Run Rome The Marathon conferma come già avvenuto negli anni passati di essere la maratona italiana con una percentuale di stranieri maggiore rispetto agli italiani e con ogni probabilità sarà la maratona più partecipata mai corsa su suolo italiano. "Roma si conferma la Capitale delle corse su strada e la Acea Run Rome The Marathon l'evento podistico più partecipato, più importante e atteso d'Italia dagli atleti professionisti e dagli amatori di tutto il mondo - ha detto Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, sport e moda - Quest'anno supereremo il tetto dei 41mila partecipanti, lo scorso anno erano stati 30mila. Sono oltre 17mila gli iscritti alla 42chilomentri, 4mila alla staffetta solidale e 20mila coloro che parteciperanno alla stracittadina di 5 chilometri. E questo con oltre due settimane di tempo per iscriversi. Un'edizione da record per un grande evento sportivo internazionale con un percorso unico nel cuore della Capitale d'Italia. Un appuntamento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione grazie ad un indotto di decine di milioni di euro. Ma che è anche una straordinaria vetrina turistica per la nostra città sempre più Capitale dei grandi eventi culturali, sportivi e concertistici".