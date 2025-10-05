Marc Marquez cade, microfrattura alla clavicola destra

Incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez nel primo giro del GP di Indonesia della MotoGP. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuperare posizioni ha tamponato il campione del mondo. Entrambi sono finiti nella ghiaia e Marquez si é rialzato tenendosi la spalla destra.

I primi accertementi eseguiti nel centro medico del circuito hanno rivelato una microfrattura alla clavicola destra, ha spiegato a Sky Angel Charte, direttore medico della MotoGP. Una tac dovrà confermare l'entità del danno e Marquez vuol eseguirla a Madrid, ha detto ancora Charte. Quindi il campione del mondo partirà quanto prima per la Spagna.