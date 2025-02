Marc Marquez: Debutto con Ducati e consigli a Jorge Martin

"Lavorare con Bagnaia? E' stato importante, abbiamo lavorato come un team per prendere la strada più giusta e avere la moto più competitiva possibile. Poi quando inizia la prima gara ognuno avrà il suo stile, ma l'obiettivo è che il titolo rimanga al box Ducati". Marc Marquez parla ai microfoni di Sky Sport del suo debutto nel mondiale con la Ducati ufficiale ma non scopre le carte in vista del motomondiale della prossima stagione.

Poi un pensiero a Jorge Martin: "Io ho sofferto tanto e, per l'esperienza che ho avuto, gli ho consigliato di avere calma e riposarsi e di rispettare il suo corpo", conclude lo spagnolo.