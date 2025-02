Marc Marquez domina i test MotoGP a Buriram sulla nuova Ducati

Marc Marquez detta i tempi dei test che anticipano il via del mondiale della Motogp. Il campione spagnolo è stato ancora il più veloce nella giornata conclusiva di prove sulla pista di Buriram, che ospiterà il gp della Thailandia con cui si apre il 28 febbraio la stagione: Marquez che ha fermato il cronometro a 1:28.855, vicino al record del circuito in sella alla sua nuova Ducati ha mostrato anche un ottimo passo gara. Alle sue spalle il fratello Alex che corre con la Ducati Gresini e sul podio virtuale l'Aprili di Marco Bezzecchi. Quinto tempo per Francesco Bagnaia. n Vera Spadini e Guido Meda in studio