Marc Marquez fiducioso ma prudente in vista del Gran Premio d'Argentina

"Come mi sento in testa al Mondiale dopo tanto tempo? E' una bella sensazione, mi sento rilassato e fiducioso. Anche con la squadra mi sento bene, ma ci sono ancora 21 gare ed è ancora molto lunga". Marc Marquez predica prudenza alla vigilia del Gran Premio d'Argentina. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è uno dei favoriti sul circuito sudamericano: "Dobbiamo rimanere coi piedi per terra: qui in Argentina sono andato spesso forte ma ho anche fatto errori in passato. Vediamo se riusciremo a partire bene"

"Una delle caratteristiche principale del Gp è che la pista migliora nel corso del weekend, il grip aumenta e bisogna adattarsi per cercare di capire il limite. L'equilibrio della Ducati è fantastico e funziona bene in ogni condizione. Prediligo il grip basso per il mio stile di guida, mi sento meglio così", conclude.