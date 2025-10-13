Marc Marquez operato alla scapola destra

Dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra subita nella caduta in Indonesia, Marc Márquez è stato operato con successo presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Lo rende noto il Team Ducati. Lo stesso staff medico che lo aveva visitato sette giorni fa "ha constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari".

L'intervento era una delle possibilità prese in considerazione fin dall'inizio dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo previsto non avesse dato risultati favorevoli. In ogni caso, il recupero di Marc Márquez, che si trova già a casa, "seguirà lo stesso iter e i progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni".