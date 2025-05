Marc Marquez pronto per il GP di Francia: "Le Mans è una pista buona per noi"

"Proveremo a essere competitivi ma senza sbagliare, so perché è successo, errore mio, e devo stare più attento. Ma senza ridurre la velocità" ha detto Marc Marquez a Sky Sport, in vista del GP di Francia. "Le Mans è una pista buona, abbiamo fatto delle belle gare qui, compresa quella dell'anno scorso, e arriviamo in forma. Cosa ricordo di più dei precedenti? Il fatto di guardare il tempo, se piove o no, il freddo della mattina" ha aggiunto il pilota Ducati.