Marc Marquez pronto per il ritorno in Argentina dopo il trionfo in Tailandia

Leader della classifica piloti con 37 punti grazie al doppio successo in Thailandia e tre volte vincitore sulla pista di Termas di Rio Hondo in MotoGP, Marc Marquez é "particolarmente contento di tornare, dopo un anno di assenza, a correre in Argentina, un tracciato che mi piace e dove sono riuscito ad essere veloce e competitivo in passato. Arriviamo da un weekend praticamente perfetto in Tailandia - sottolinea lo spagnolo del Ducati team ufficiale -, dove siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto fatto durante i test e ad essere incisivi in gara. Questo mi ha davvero caricato e non vedo l'ora di tornare in pista".

La grinta non mancherà certamente al suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, 3/o nel mondiale con 23 punti. "Si torna a correre in Argentina, un tracciato molto veloce e che può ben adattarsi alla Desmosedici. In Tailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend" si carica il vice campione del mondo.