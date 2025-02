Marc Marquez punta al titolo MotoGP 2024 con Ducati e Pecco Bagnaia

"Dobbiamo dipingere la stagione di rosso, ovviamente spero col mio numero 93. Mi auguro di poter fare doppietta sempre con Pecco. Prima della prima gara senti sempre farfalle nello stomaco. Negli scorsi anni non avevo questo fuoco, quest'anno sento di essere al posto giusto e di poter lottare per il campionato". Nella conferenza stampa di debutto del mondiale di MotoGp in Thailandia, Marc Marquez svela gli obiettivi per la nuova stagione in Ducati.

"I test sono diversi dalla gara, nel weekend di gara tutto può cambiare. Quello da battere sarà fin dall'inizio il mio compagno di box. Ho un nuovo ruolo: in Honda ero sempre l'uomo con più esperienza, mentre ora sono in una situazione diversa e devo imparare da lui e cercare di capire come lavora", spiega lo spagnolo.

"Inverno positivo per me, mi sono subito sentito bene e giorno dopo giorno le cose sono migliorate. Abbiamo fatto un buon lavoro, io e Pecco abbiamo una buona base e avremo la moto migliore per lottare per il campionato", ha concluso Marquez.