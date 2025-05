Marc Marquez: ritorno trionfale in Motogp con Ducati dopo infortuni

"La sfida più difficile della mia carriera... l'ho già superata: sono tornato da molti infortuni", Marc Marquez, leader del Mondiale Motogp con la Ducati, racconta il suo ritorno dall'incubo di due anni di operazioni e problemi fisici.

Mille giorni senza gareggiare per le diverse fratture riportate in cadute, l'otto volte campione del mondo (sei volte in Motogp) ha dovuto rigenerarsi attraversando il buio. "Due anni fa ero forse nel momento più intenso della mia carriera, perché nel 2020 era" iniziato l'incubo", ha detto il pilota spagnolo a BBC sport. "Non sapevo cosa sarebbe stato [il futuro], ma ho dovuto prendere delle decisioni difficili, decisioni rischiose".

A fine 2023 il divorzio dalla Honda e il passaggio alla Gresini Racing ("ho rinunciato a un ottimo stipendio per dimostrare a me stesso di sapere essere ancora veloce"), oggi in Ducati punta ad eguagliare il record di Mondiali di Valentino Rossi. ""Il primo obiettivo era ricostruire la mia fiducia", ha spiegato lo spagnolo. "L'ho fatto passo dopo passo. Oggi penso di più alla sicurezza e cerco di calcolare meglio i rischi".

Anche quello, virtuale, di dover ingaggiare un testa a testa col fratello Alex fino alla fine del Mondiale. "Mia madre tifa per lui - scherza Marc - Dice sempre: tu ne hai abbastanza, lascia vincere tuo fratello...". Difficile lo faccia, anche perche' vincere vorrebbe dire "eguagliare Valentino Rossi, e questo mi piace".