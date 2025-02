Marcell Jacobs debutta a Boston: terzo in batteria nei 60m indoor

Marcell Jacobs corre in batteria in 6"69 al debutto stagionale nei 60 metri indoor a Boston, nella tappa Gold del World Indoor Tour. Il primatista europeo è terzo in batteria e non centra direttamente l'accesso nella finale a cinque (primo degli esclusi), ma si qualifica per ripescaggio a causa della rinuncia del nigeriano Udodi Onwuzurike, apparso dolorante al termine della gara. La batteria dell'azzurro è vinta dallo statunitense Trayvon Bromell con 6"63, stesso tempo del connazionale Pj Austin.

Nell'altra batteria, 6"55 per il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles (Usa). Accede alla finale delle 23.55 ora italiana anche Terrence Jones (Bahamas, con 6"59).