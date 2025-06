Marcell Jacobs rinuncia a Roma e Madrid: il percorso verso i Mondiali di Tokyo si complica

Una prima stagionale sui 100 da dimenticare, e subito una doppia rinuncia. Il cammino verso i Mondiali di fine estate a Tokyo non sembra cominciato nel migliore dei mondi per Marcell Jacobs: l'olimpionico non sarà a Roma venerdì per lo Sprint Festival in cui si sarebbe dovuto cimentare sulla gara regina e ha detto no anche agli Europei a squadre in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno. Certo il deludente debutto sui 100 a Turku in Finlandia che sanciva il rientro in pista dopo nove mesi deve aver fatto riflettere sullo stato di forma dello sprinter che alla vigilia però aveva detto di sentirsi bene.

Poi pero' il riscontro cronometrico ha detto altro: 10"30 in batteria, in finale da ripescato fa pure peggio, 10"44 che vale l'ottavo e ultimo posto. E così salta la prova nella Capitale (annullata anche la conferenza stampa dell'evento visto che era Jacobs il protagonista, una sorta di one man show). I 100 a Turku hanno infatti "evidenziato la necessità di rimodulare il programma di questo inizio di stagione: dopo avere pienamente recuperato l'infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti", hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento romano.

Contestualmente è arrivata anche la rinuncia alla vecchia Coppa Europa, che vedrà impegnati 50 azzurri nella capitale spagnola. La Fidal stessa ha comunicato che il campione olimpico non farà parte della spedizione e nei prossimi giorni la direzione tecnica definirà il nuovo titolare dei 100 metri. Nel gruppo convocato dal dt Antonio La Torre, a due anni dalla prima vittoria dell'Italia nell'evento ospitato a Chorzow, sono selezionate le tre medaglie olimpiche di Parigi: l'argento dei 10.000 Nadia Battocletti (a Madrid nei 5000), quattro volte campionessa europea negli ultimi dodici mesi, e i bronzi dei Giochi Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), entrambi medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Nanchino. Per quanto riguarda Diaz, l'effettiva partecipazione sarà valutata la prossima settimana sulla base della verifica finale sulle condizioni fisiche. In squadra gli staffettisti d'oro delle Olimpiadi di Tokyo Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu.

Convocati 8 campioni europei individuali in carica: oltre a Battocletti e Diaz, Yeman Crippa (qui nei 5000), Leonardo Fabbri (peso), Lorenzo Simonelli (110hs) e Sara Fantini (martello), tutti d'oro a Roma, e le regine continentali indoor di Apeldoorn Larissa Iapichino (lungo) e Zaynab Dosso (in azione nei 100 e nella 4x100). La 'road to Tokyo', come l'aveva definita lo stesso Jacobs pensando ai mondiali di atletica di settembre, in una città così evocativa (lì ha preso colore l'oro olimpico) per il bresciano che si allena in Usa, si mostra come un cantiere aperto.