Marcell Jacobs salta i Millrose Games per influenza a New York

Marcell Jacobs non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a New York e che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo. È quanto comunicato dallo staff del campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, che era atteso in gara nei 60 indoor del meeting della Grande Mela, secondo appuntamento della sua stagione al coperto dopo il 6"63 di domenica scorsa a Boston.

Jacobs non ha nascosto il proprio dispiacere, in una storia pubblicata su Instagram: "Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio".