Marcell Jacobs vittima di spionaggio: indagini su Equalize e Giacomo Tortu

"In relazione all'articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano relativamente a una attività di spionaggio che sarebbe stata commissionata nei confronti suoi e di suoi collaboratori, Marcell Jacobs non commenta, ma in attesa di ulteriori dettagli e verifiche ha dato mandato al suo avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa". E' questo il testo di una nota dell'entourage di Jacobs sulla vicenda, riportata oggi da Il Fatto Quotidiano, secondo cui il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize, oggetto di una inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali, per avere informazioni su sospetto doping di Marcell Jacobs.