Marcelo Vieira annuncia il ritiro: addio al calcio giocato a 36 anni

Marcelo Vieira da Silva Junior, calcisticamente solo Marcelo, 36 anni, uno dei migliori terzini sinistri della sua generazione, ha annunciato con un video sui social il ritiro dall'attività agonistica. "La mia storia come giocatore finisce qui - le parole di Marcelo nel video -, ma ho ancora molto da dare al calcio. Grazie di tutto".

Idolo dei tifosi di Fluminense e Real Madrid, il laterale brasiliano lascia il calcio con una bacheca personale piuttosto ricca: 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 6 titoli della Liga, 2 Coppe del Re, 5 Supercoppe di Spagna, 2 campionati Carioca, 1 Coppa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana. In carriera ha giocato anche per una stagione, 2022-'23, in Grecia, nell'Olympiacos Pireo.

Con la nazionale maggiore brasiliana ha messo insieme 59 presenze e 6 gol, vincendo la Confederations Cup del 2013 e prendendo parte ai Mondiali del 2014 e 2018. Con la Seleçao olimpica è stato bronzo a Pechino 2008 e argento a Londra 2012.